Wettbewerb : Rostocker fährt zur Internationalen Mathe-Olympiade

26. Mai 2019, 08:00 Uhr

Rostock | Das deutsche Team für die Internationale Mathematik-Olympiade (IMO) in Großbritannien steht: Unter den sechs Rechengenies ist auch der Rostocker Jonas Walter. Er hat sich beim Abschlusstrainingslager in Oberwolfach (Schwarzwald) für den Wettbewerb qualifiziert. Die deutsche Auswahl misst sich im Juli mit Nachwuchsmathematikern aus mehr als 100 Ländern.

Anspruchsvolles Auswahlverfahren

Neben Walter fahren Maximilian Göbel aus Hessen, Maximilian Kessler aus Bayern sowie Lukas Finn Groß, Philip McKeever und Paul Schmitt aus Nordrhein-Westfalen nach Bath in Südengland. Das Auswahlverfahren für die IMO ist anspruchsvoll. Zunächst müssen die Schüler ihre Fähigkeiten beim Bundeswettbewerb und den Mathematik-Olympiaden in Deutschland beweisen.

Die besten deutschen Kandidaten durchlaufen dann fünf Trainingsstationen: Auf vier Vorbereitungsseminare, die von Februar bis April in Warnemünde und Bad Homburg stattfanden, folgte nun die Abschlusswoche am renommierten Mathematischen Forschungsinstitut in Oberwolfach. In insgesamt sieben Klausuren mussten die Schüler ihre Olympiareife unter Beweis stellen.

Jonas Walter und Lukas Finn Groß konnten bereits bei der IMO 2018 in Cluj-Napoca in Rumänien internationale Erfahrungen sammeln und eine Gold- beziehungsweise eine Silbermedaille holen. Walter errang darüber hinaus bei der IMO 2017 in Rio de Janeiro eine Bronzemedaille.

Der Wettbewerb: Internationale Mathematik-Olympiade

Die Internationale Mathematik-Olympiade ist ein Klausurwettbewerb für Schüler, die Spaß am Lösen schwieriger mathematischer Aufgaben haben. Sie wurde 1959 auf Initiative Rumäniens ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich in einem anderen Gastland veranstaltet. Nach 1979 (London) und 2002 (Glasgow) gastiert die IMO vom 11. bis 22. Juli 2019 bereits zum dritten Mal in Großbritannien. Inzwischen sind regelmäßig rund 600 Mathe-Asse mehr über 100 Ländern am Start. In Deutschland werden der Auswahlwettbewerb sowie die Vorbereitungsseminare über die bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe von Bildung und Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder, organisiert. www.imo-official.org