Fussball in Rostock : Rostocker FC sagt Auswärtsspiel in Berlin ab

Erhebliches Corona-Infektionsgeschehen in der 1. Mannschaft

Rostock | Der Rostocker FC von 1895 (RFC) muss das geplante Auswärtsspiel gegen den CFC Herta 06 am Sonntag, 6. März, kurzfristig absagen. Grund ist ein erhebliches Corona-Infektionsgeschehen in der 1. Mannschaft, wie es vom Verein heißt. Related content Dabei strebt der Rostocker FC doch gerade den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga an. Die erste Män...

