Rostocker Ansichten : Umweltkalender 2020 ist erschienen

Stadt reduziert Auflage auf 20.000 Exemplare. Diese liegen kostenfrei aus.

von NNN

25. Dezember 2019, 18:08 Uhr

Rostock | Auch für das Jahr 2020 bringt die Stadtverwaltung den Umweltkalender in gedruckter Version heraus - allerdings in deutlich reduzierter Auflage. Durch die Digitalisierung vieler Daten seien der Druck und die Briefkastenzustellung von 120.000 Exemplaren allerdings nicht mehr zeitgemäß und notwendig, so Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). So wurden seit 1996 beispielsweise die aktuellen Abfuhrpläne für die blauen, gelben und braunen Tonnen im Kalender veröffentlicht. Seit diesem Jahr stehen diese allerdings auch im Internet bereit.

Papier sparen für besseren Umweltschutz

Ein bewussterer Umgang mit Druckmedien soll Verschwendung vorbeugen, betont Matthäus. "Papier sparen ist der beste Wald- und Klimaschutz", so der Senator. Deshalb hat die Verwaltung in diesem Jahr die Druckauflage auf 20.000 Exemplare reduziert und die Briefkastenzustellung eingestellt. "Wir möchten in Zukunft realistisch kalkulieren, wie viele Umweltkalender wirklich benötigt werden", betont Matthäus.

Kalender liegt aus

Dieser liegt derzeit kostenfrei an vielen Orten aus - solange der Vorrat reicht. Abgeholt werden kann er unter anderem an den Infotheken im Rathaus, im Haus des Bauens und der Umwelt, in der Stadtbibliothek mit allen Zweigstellen, in den Ortsämtern, in den Pflegestützpunkten Rostock Nord und Rostock Süd, im Stadtteilbegegnungszentrum in Dierkow, in den Mehrgenerationenhäusern Toitenwinkel und Evershagen, im Begegnungszentrum Lichtenhagen, in allen Kundencentern der Wiro, der WG Marienehe, der WG Rostock Süd, der WG Union Rostock, der WG Schiffahrt Hafen, bei der Stadtentsorgung Rostock, auf den Recyclinghöfen, beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, im Ökohaus Rostock, in den Sozialkaufhäusern Lütten Klein und Schmarler Lichtblick sowie im Umsonstladen Lütten Klein. Aber auch im Internet steht er zum Download unter www.rostock.de/umweltamt zur Verfügung.

Rostocks schöne Seiten

"Ein besonderes Dankeschön gilt allen Hobbyfotografinnen und - fotografen für die Einsendung ihrer Fotos", unterstreicht Matthäus. Die schönsten Bilder wurden ausgewählt und zeigen beispielsweise den Himmel über Rostock mit seinen Naturschauspielen.