Rostock Lütten Klein : Lokführer stoppt Zug per Schnellbremsung - Elfjähriger im Gleis

von Winfried Wagner

12. Dezember 2019, 09:12 Uhr

Die schnelle Reaktion eines Lokführers hat einem elfjährigen Jungen am Mittwoch in Rostock vermutlich das Leben gerettet. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, sah der Fahrer der S-Bahn beim Einfahren am Haltepunkt Lütten Klein, dass jemand im Gleis stand. Dank der Schnellbremsung habe der Zug gestoppt, bevor er das Kind erreicht hatte. Der Lokführer erlitt einen Schock, von den Fahrgästen wurde niemand verletzt.

Ermittlungen ergaben, dass der Elfjährige zu anderen Kindern wollte, die ihn von einem anderen Gleis aus gerufen hatten. Der Elfjährige sei später den Eltern übergeben worden. In dem Zusammenhang mussten zwei Züge ausfallen und es kam zu langen Verspätungen bei neun weiteren S-Bahn-Zügen zwischen Rostock und Warnemünde.