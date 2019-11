Rostock : Zeuge verschreckt Fahrraddiebe

Zwei Unbekannte wollten am Dienstag in der Blücherstraße ein Rad stehlen. Als sie angesprochen wurden, flüchteten sie.

von NNN

06. November 2019, 16:08 Uhr

Rostock | Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag versucht, in der Blücherstraße in Rostock ein Damenfahrrad zu stehlen. Es war auf dem Schulgelände der Kinderkunstakademie an einem Ständer angeschlossen.

Dank eines 33-jährigen Zeugen konnte der Diebstahl verhindert werden. Er beobachtete, wie ein Täter auf dem Gehweg Ausschau hielt, während der zweite das Schloss öffnete. Der 33-Jährige sprach die beiden an, die daraufhin flüchteten.

Anschließend informierte er die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Das Fahrrad gehört einer 53-jährigen Rostockerin.