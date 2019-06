Rostock : Stadt kündigt Verkehrsbehinderungen auf Warnowallee an

Wegen Straßenbauarbeiten kommt es von Freitag bis Montag zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Warnowtunnel.

von NNN

20. Juni 2019, 11:39 Uhr

Rostock | Wegen Straßenbauarbeiten kommt es von Freitag, 21. Juni, 14 Uhr, bis Montag, 24. Juni, 18 Uhr, zu Verkehrsbehinderungen auf der Warnowallee in Fahrtrichtung Warnowtunnel im Bereich der Auffahrt Groß Klein-Schmarler Bach beziehungsweise Auffahrt Schmarler Damm, teilt das Amt für Verkehrsanlagen mit.

Umleitungen sind ausgeschildert

Mehrere Umleitungen sind ausgeschildert. Verkehrsteilnehmende auf der Stadtautobahn aus Richtung Stadtzentrum in Richtung Schmarl und Groß Klein sollten bereits die Abfahrt in Höhe Evershagen in Richtung Schmarl nutzen. Von Warnemünde aus wird die Nutzung der Überführung Nordkreuz und weiter über die Werftallee in Richtung Warnowtunnel empfohlen. Von Lütten Klein in Richtung Warnemünde sollte die St.-Petersburger Straße nördlich und weiter über Lichtenhagen genutzt werden, zum Warnowtunnel und nach Schmarl erfolgt die Umleitung über Evershagen.

Sanierung bis 5. Juli

Durch die Strabag AG wird bis voraussichtlich 5. Juli die südliche Fahrbahn der Warnowallee (B 105) zwischen der Anschlussstelle Lütten Klein der Stadtautobahn und dem Warnowtunnel auf einer Länge von insgesamt 2.100 Metern saniert. Die Maßnahme beinhaltet

Vier Bauabschnitte

Verkehrssicherungs- und Bankettarbeiten, das Fräsen und den Einbau neuen Asphalts, Fugen- und Markierungsarbeiten sowie die Erneuerung der Induktionsschleifen und Fahrbahnsensoren vor dem Warnowtunnel. Die Straßenbauarbeiten erfolgen in insgesamt vier Bauabschnitten, die mit weiteren Verkehrseinschränkungen und weiteren Vollsperrungen verbunden sein werden.

300.000 Euro Kosten

Auftraggeberinnen sind das Amt für Verkehrsanlagen für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie die Warnowquerung GmbH & Co. KG. Die Kosten liegen bei über einer halben Million Euro, gut 300.000 Euro davon trägt die Stadtverwaltung. Für die notwendigen Einschränkungen im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen wird um Verständnis gebeten.