Rostock : Universität verleiht Ehrendoktorwürde

Professor Dieter W. Fellner wird für seine Forschung zur Computergrafik und digitalen Bibliotheken honoriert.

von NNN

08. Oktober 2019, 18:46 Uhr

Rostock | Die Universität Rostock würdigt Professor Dieter W. Fellner und hat ihm die Ehrendoktorwürde der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik verliehen. Fellner hat sich vor allem durch seine Forschung zur Computergrafik und digitalen Bibliotheken verdient gemacht sowie durch sein Engagement für das Fachgebiet Computergrafik an der Universität Rostock. Die Würdigung erfolgte durch den Dekan der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, Professor Mathias Nowottnick, und den Rektor der Universität Rostock, Professor Wolfgang Schareck.

Seit 2006 hat Professor Fellner eine Professur für Informatik an der Technischen Universität Darmstadt inne. Gleichzeitig ist er Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung IGD in Rostock. Aus seinen Forschungsarbeiten sind laut Universität unter anderem seine Ansätze zur Integration von Modeling und Rendering, also der Erstellung realer Abbildungen von Objekten, hervorzuheben. Das wissenschaftliche Engagement Fellners zeichne sich insbesondere durch die Aktivitäten für die Gesellschaft für Informatik sowie für Eurographics, dem europäischen Dachverband der Computergraphik, aus.

Über seine Position als IGD-Institutsleiter ist er zudem eng mit der Universität Rostock verbunden. So war er maßgeblich an der Gründung des Visual Computing Research and Innovation Centers (VCRIC) beteiligt - einem gemeinsamen Projekt beider Einrichtungen. Bei der Installierung des Ocean Technolgy Campus (OTC) in der Hansestadt wirkte er entscheidend mit.