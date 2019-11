Rostock : Streit zwischen Theater und Ex-Intendant geht weiter

Latchinan klagt erneut gegen seine fristlose Kündigung. Verhandlung startet am Mittwoch vor dem Rostocker Landgericht.

von NNN

21. November 2019, 13:36 Uhr

Rostock | Der Streit zwischen dem Volkstheater und dessen Ex-Intendanten Sewan Latchinian geht in eine nächste Runde. Laut Landgericht klagt Latchinian erneut auf die Feststellung des Fortbestehens seines Anstellungsvertrages als künstlerischer Geschäftsführer. Bereits im Juni 2016 hatte das Theater Latchinian fristlos gekündigt, woraufhin das Gericht Ende 2016 im Streit zwischen beiden Parteien entschied, dass diese Kündigung unwirksam sei. Daraufhin sprach die Volkstheater Rostock GmbH vorsorglich erneut die fristlose Kündigung aus. Als Grund wurde die Unzumutbarkeit der Vertragsfortführung wegen des gestörten Vertrauensverhältnisses angegeben. Dagegen will der Ex-Intendant nun vorgehen. Die Verhandlung startet am Mittwoch vor der Kammer für Handelssachen am Landgericht Rostock.