Rostock : Steuerberater erhalten Zulassung

15 Absolventen werden ausgezeichnet. Rostockerin Laura Röhl schließt Prüfung als Beste ihres Jahrgangs ab.

von Anette Pröber

04. Februar 2020, 18:01 Uhr

Feierstunde im Radisson Blu Hotel: Dort haben am Dienstag insgesamt 15 Absolventen ihre Zulassung als Steuerberater erhalten. Die Prüfung gilt als eine der anspruchsvollsten in Deutschland. Als Beste schnitt die 28-jährige Rostockerin Laura Röhl ab.

In seiner Festansprache gab der Präsident der Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern, Holger Stein, einen Überblick über die Entwicklung des Berufsstandes, um den es gut bestellt sei. Seit 1991 stieg die Zahl der Kammer-Mitglieder demnach von 311 auf 880. Und die Anzahl der Mitarbeiter in den Steuerbüros des Landes habe sich in den vergangenen Jahren annähernd verdoppelt. Der Beratungsbedarf entwickele sich mit der positiven Wirtschaftskraft des Landes.

Digitalisierung sorgt für mehr Arbeit

Dass der steuerberatende Beruf der Digitalisierung zum Opfer falle, könne Stein nicht bestätigen. Im Gegenteil. Der Einsatz computergestützter Systeme führe oft nicht zu weniger, sondern zu mehr Arbeit. Deutlich werde dies unter anderem beim Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens.

"Obwohl die Belegvorlagepflicht ab dem Veranlagungszeitraum 2017 in eine Belegvorhaltepflicht umgewandelt wurde, sehen sich die Steuerberater mit vielen Nachforderungen von Belegen konfrontiert", betonte Stein. Das Risikomanagementsystem veranlasse die Mitarbeiter der Finanzämter jeder möglichen Unplausibilität des Programms nachzugehen und die entsprechenden Nachweise einzufordern.