Rostock : So sehen die Pläne für Goetheplatz-Brücke aus

Ist ein Verkehrsinfarkt in Rostock noch vermeidbar? Pro Bahn befürchtet, dass der Neubau S-Bahn-Pendler hart trifft.

von NNN

11. Oktober 2019, 11:56 Uhr

Rostock | Die DB Netz AG plant den Abriss und anschließenden Neubau der Eisenbahnbrücke in Rostock am Goetheplatz ab Oktober 2021 bis Ende 2024. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für die Maßnahme. "Von der Baumaßnahme direkt betroffen ist der Südring, eine bedeutende und hochbelastete Hauptnetzstraße in Rostock", heißt es in den Planungen. Darin ist zudem von Teil- und Vollsperrungen des Südrings und den anliegenden Gehwegen die Rede.

Verlierer sind die Bahnfahrer

Doch die Kunden der S-Bahn seien wieder einmal mehr Verlierer auf ganzer Linie. „Mehr als 10 000 Fahrgäste sind auf der Strecke zwischen Rostock Hbf und Rostock Warnemünde täglich unterwegs“, erläutert Marcel Drews, Landesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Mecklenburg-Vorpommern. „Es ist die Strecke mit der höchsten Nachfrage im Nahverkehr im Land. Daher kann man diese Strecke nicht Wochen oder sogar Monate vom Bahnnetz abkoppeln. Das Konzept zur bauzeitlichen Verkehrsführung weist Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer auf, nur nicht für die Fahrgäste der S-Bahn und des Regionalverkehrs nach Bad Doberan und Wismar. Die präsentierten Umleitungen werden die Rostocker mit Ortskenntnis bestenfalls mit Kopfschütteln kommentieren. Das kann so nicht funktionieren.“ verdeutlicht der Landesvorsitzende. „Sollte der S-Bahnverkehr zwischen Rostock Hbf und Warnemünde während der Bauzeit als Schienenersatzverkehr auf der Straße abgewickelt werden, so ist der Verkehrsinfarkt in Rostock unabwendbar.“ stellt Marcel Drews zusammenfassend fest.

Es gibt andere Möglichkeiten

Pro Bahn sei von den Planungsunterlagen enttäuscht. Es ginge auch anders: Als Stichworte seien Bauen unter rollendem Rad und Betonfertigteilbrücken genannt. Die Planfeststellungsverfahren sollen den Ausgleich zwischen allen Beteiligten bringen. Deshalb fordert die Initiative nun Bürger und Fahrgäste auf, ihre Sicht der Dinge einbringen. Der Verbraucherverband habe die Pflicht übernehmen müssen, die Fahrgäste aktiv vor den Auswüchsen der aktuellen Planung zu schützen und fordert den Träger zur Prüfung auf, ob ein Ersatzneubau notwendig sei oder ob dies allein eine Entscheidung der Kostenträgerschaft ist. Ein Neubau werde vom Bund finanziert, Sanierungen und Instandhaltung jedoch von der DB Netz AG. Zudem sollte diese ihre Bautechnologie überarbeiten, um die Sperrzeit deutlich zu reduzieren und eine dauerhaften Zufahrt zum Hauptbahnhof sicherzustellen.

Hinweis: Die Unterlagen zur Planfeststellung stehen jedem Interessierten unter http://www.strassenbauverwaltung.mvnet.de/planfeststellung/anhoerung_eisenbahn/ zur Einsichtnahme und für fachliche Stellungnahmen bis zum 6. November zur Verfügung.