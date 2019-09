Rostock : Seekanalvertiefung nimmt weitere Etappe

Planausstellungsunterlagen für 100 Millionen Euro-Projekt werden ausgelegt. Start der Arbeiten für 2021 geplant.

03. September 2019, 14:00 Uhr

Rostock | Ein wichtiges Zwischenziel zur Seekanalvertiefung in Rostock ist erreicht. Die Planausstellungsunterlagen für das Vorhaben sind fertig und werden vom 23. September bis 22. Oktober ausgelegt. Diese können im Amt für Stadtentwicklung Rostock, den Ämtern Bad Doberan, Rostocker Heide und Warnow-West sowie in den Gemeinden Bad Doberan, Graal-Müritz und Kühlungsborn eingesehen werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund als Bauherr plant, die Zufahrt auf 16,50 Meter zu vertiefen, um die nautische Erreichbarkeit des größten deutschen Hafens an der Ostsee zu verbessern und diesen an die Anforderungen zukünftiger Schiffsgrößen anzupassen.

Zukunftsfähigkeit des Hafens stärken

"Damit werden die Voraussetzungen für zukünftige Verkehrsströme und Umschlagpotenziale insbesondere im Massengutbereich gelegt", sagt Jens A. Scharner, Geschäftsführer der Rostock Port GmbH. Mit der Seekanalvertiefung werde die Zukunftsfähigkeit des Hafens gestärkt sowie die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit für den umweltfreundlichen Seetransport über den maritimen Standort Rostock weiterentwickelt.

100 Millionen-Projekt soll 2021 beginnen

"Wir danken allen Beteiligten, neben dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt als Träger des Vorhabens insbesondere auch dem Land Mecklenburg-Vorpommern als Antragsteller der Maßnahme beim Bund", so Scharner weiter. Für mehr als 100 Millionen Euro will der Bund in Rostock die etwa 15 Kilometer lange Hafenzufahrt vertiefen, damit Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 15 Meter den Hafen sicher anlaufen können. Die Vertiefung des Seekanals soll im Jahr 2021 beginnen und etwa zweieinhalb Jahre dauern.

