Rostock : Rentnerin von falschen Polizisten abgezockt

In der Südstadt gaben zwei Männer vor, Beamte zu sein und erbeuteten so 2000 Euro von der Dame.

von NNN

07. Oktober 2019, 15:40 Uhr

Rostock | Mehrere Fälle, bei denen sich Betrüger als Polizisten ausgaben, wurden in den vergangenen Tagen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock angezeigt. Während die Täter in Wismar und Ludwigslust nicht an das Geld ihrer Opfer kamen, wurden einer Rentnerin in der Rostocker Südstadt 2000 Euro gestohlen.

Als die 92-Jährige am vergangenen Freitag mit ihrem Rollator vom Einkaufen nach Hause kam, wurde sie an der Wohnungstür von zwei Männern in Zivil angesprochen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Männer wollten nach einem Wohnungseinbruch überprüfen, ob etwas gestohlen worden sei.

Die Frau öffnete ihre Wohnungstür und zeigte den falschen Beamten ihr Bargeld. Während die Rentnerin auf Nachfrage einem der Männer auch noch ihren Schmuck zeigte, stahl der andere das Geld.

Polizei warnt vor Betrügern

Immer wieder versuchen Betrüger auf diese oder ähnliche Weise in den Besitz von Bargeld und anderer Wertgegenstände ihrer meist älteren Opfer zu gelangen. Das Polizeipräsidium Rostock rät deshalb dazu, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen und angebliche Amtspersonen zunächst immer dazu aufzufordern, sich auszuweisen.

Weitere Informationen zum Thema: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-fa lsche-polizisten/