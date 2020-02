Rostock : Realisierung des Wohngebietes Kiefernweg rückt näher

Der Bau von 250 Einfamilienhäusern in Biestow sorgt im Bauausschuss der Rostocker Bürgerschaft für Diskussionen.

von Aline Farbacher

04. Februar 2020, 15:22 Uhr

Für zukünftige Häuslebauer rückt der Traum vom Eigenheim in der Hansestadt ein Stück näher. Seit 2017 laufen die Planungen für das neue Wohngebiet Kiefernweg im Rostocker Stadtteil Biestow. Eine Beschlussvorlage, die die Satzung für das Baugebiet sichern sollte, hatte unter anderem im Stadtentwicklungsausschuss der Bürgerschaft für Kritik gesorgt und war im Januar schlussendlich von der Tagesordnung der Bürgerschaftssitzung genommen worden. Nun scheint der Weg wieder ein Stück weit geebnet zu sein. In ihrer Sitzung am Dienstag stimmten die Mitglieder des Bauausschusses der Satzung nämlich zu.

Planer nehmen sich Radverkehr nochmal vor

"Der Oberbürgermeister hat ja unmittelbar vor der Sitzung der Bürgerschaft im Januar die Vorlage auch zurückgestellt", sagte Stadtplanungschef Ralph Müller am Dienstag in der Sitzung. Der Grund: Der vorgesehene Mischverkehr im geplanten Wohngebiet Kiefernweg war unter anderem im Stadtentwicklungs- als auch im Bauausschuss kritisiert worden.

Infolgedessen hätte es laut Müller in der vergangenen Woche ein Gespräch mit Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) gegeben, in welchem die Sorgen und Anregungen der verschiedenen Gremien und Ortsbeiräte thematisiert wurden. Die vorgenommenen Änderungen an den Planungen zum Radverkehr stellte Müller in der Sitzung am Dienstag kurz vor.

Kompromisse gesucht

"Grundsatz: der Radverkehr ist in den 30er-Straßen komfortabel möglich", so Müller. An zwei Punkten seien nun bauliche Maßnahmen eingeplant, durch welche die Radfahrer dazu gezwungen seien, dieses Tempolimit einzuhalten, so der Stadtplaner. Dies sei beispielsweise dort geplant, wo das Wohngebiet einmal beginnen soll: hinter der Zuführung durch die Kleingartenanlage.

Auch Alternativen für die Radfahrer seien besprochen worden, sagte Müller. So wurden Kompromisse gesucht, wie sich Radfahrer sicher auf Parkwegen in den öffentlichen Grünflächen bewegen könnten, ohne die Satzung verändern zu müssen. Sie könnten somit durch das Wohngebiet fahren, ohne die Straßen passieren zu müssen.

Das sei laut Müller auch auf der letzten Sitzung des Ortsbeirates Biestow besprochen worden. Dazu lag den Mitgliedern des Bauausschusses der Bürgerschaft ein entsprechender Änderungsantrag des Vorsitzenden Gunnar Kunze (Rostocker Bund) vor.

Beschlussvorlage wird zugestimmt

Ausschussmitglied Helge Bothur (Linke) fragte, warum die Hauptstraße sechseinhalb Meter breit sein müsse. "Wir beabsichtigen, uns die Option frei zu halten, dass dort ein Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr mit Bussen möglich sein könnte", erklärte der Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen, Heiko Tiburtius.



Der Ausschussvorsitzende Frank Giesen (CDU) pflichtete ihm bei und gab zu bedenken, dass dort perspektivisch auch weitere Gebiete erschlossen werden könnten und somit eine Anbindung an den ÖPNV sinnvoll sei.

"Wir haben jetzt eine vernünftige Lösung für den Radweg. Ich glaube da sind wir uns alle einig", resümierte Giesen. So entschloss sich das Gremium, seinen eigenen Änderungsantrag, welcher die Errichtung eines separaten Radweges forderte, zurückzunehmen und die Beschlussvorlage mit dem Änderungsantrag des Ortsbeirates Biestow zuzustimmen.