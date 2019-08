Rostock : Polizei schnappt Drogendealer

35-jähriger Bulgare bei Einreise aus Dänemark festgenommen. Zwei Haftbefehle liegen gegen ihn vor.

von NNN

26. August 2019, 11:54 Uhr

Rostock | Bei einer Kontrolle im Rostocker Überseehafen, konnte die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 35-jährige Bulgare wollte am Sonntagnachmittag von Dänemark aus Einreisen, als die Beamten beim Kontrollieren seiner Personalien feststellen, dass er zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Der Bulgare wurde durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit versuchtem Betrug mit zwei Haftbefehlen gesucht. Das Amtsgericht Hamburg hatte ihn deswegen zu vier Monaten und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Er wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Da der 35-Jährige bereits in Untersuchungshaft saß und diese auf die zu verbüßenden Freiheitsstrafen angerechnet wird, muss er jetzt noch eine restliche Strafe von etwa acht Monaten absitzen.