Rostock : Polizei schnappt Dieb vor Ausreise

Beamte stellen am Wochenende zwei per Haftbefehl gesuchte Männer. Einer verbüßt jetzt eine 179-tägige Haft.

von NNN

29. Juli 2019, 11:51 Uhr

Rostock | Am Wochenende sind der Polizei im Überseehafen gleich zwei gesuchte Personen ins Netz gegangen. Vor der Ausreise nach Dänemark trafen die Beamten bei der Kontrolle auf einen 25-jährigen Dänen. Dieser, so stellte sich heraus, wird seit September 2018 von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall per Haftbefehl gesucht. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 2685 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 179 Tagen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Der Däne blieb nicht der einzige per Haftbefehl Gesuchte, den Polizisten am Wochenende im Überseehafen antrafen. Auch ein 34-Jähriger, der seit Anfang Juli per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Stralsund gesucht wurde, ging ihnen ins Netz. Er konnte seine Geldstrafe über 900 Euro nebst Kosten in Höhe von 78,50 Euro allerdings vor Ort bezahlen und somit anschließend seine Reise fortsetzen.