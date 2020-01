Rostock : Obdachloser Ladendieb festgenommen

Ein 40-Jähriger ist gleich mehrfach beim Diebstahl erwischt worden. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

von NNN

28. Januar 2020

Gut eine Woche hat ein 40-Jähriger sein Unwesen in der Rostocker Innenstadt getrieben. Damit ist jetzt vorerst Schluss. Die Polizei hat den ohne festen Wohnsitz lebenden Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.

Was war vorgefallen? Erstmals auf ihn aufmerksam wurden die Beamten am 21. Januar, als er in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt wegen Lärm auffiel und er daraufhin einen Platzverweis erhielt. Nur einige Tage später, am 24. und 25. Januar, musste die Polizei erneut wegen ihm ausrücken. Dieses Mal wurde der 40-Jährige im Neptun Einkaufszentrum gleich mehrfach beim Klauen erwischt. Auch hier wurde er des Platzes verwiesen. Nur einen Tag später wurde er dann an einer Tankstelle am Warnowufer beim Betteln gesehen.

Mann beim Stehlen erwischt

Am Montagvormittag dann der nächste Vorfall. Trotz Hausverbot war der Ladendieb in einem Supermarkt in Reutershagen am Werk. Abends wurde er laut Polizei dabei gesehen, wie er in einem weiteren Supermarkt in Reutershagen Etiketten von Bekleidung entfernte und versuchte, verschiedene Nahrungsmittel zu stehlen. Zudem entdeckte die Polizei kurz vor dem Ausgang des Supermarktes einen Karton, in dem die gestohlenen Lebensmitteln und Getränke deponiert wurden.

Der Obdachlose soll laut Polizei in der Nähe des Warnowufers übernachtet haben, verfügt über keine Zahlungsmittel und ist auch nicht im Besitz von Personaldokumenten. Gegen ihn wird jetzt in mehreren Fällen des Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt.