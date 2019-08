Rostock : Koffer mit brisantem Inhalt gefunden

Beamte entdecken in dem Gepäckstück neben persönlichen Dingen auch Drogen.

Rostock | Ein offenbar vergessener Koffer ist einer Bahnmitarbeiterin im Regionalzug von Berlin nach Rostock aufgefallen. Laut Polizei entdeckte sie ihn bereits am Freitag. Um festzustellen, wem das Gepäckstück gehört, wurde der Rollkoffer geöffnet. Dabei wurden aber nicht nur persönliche Dinge entdeckt, sondern auch illegale Substanzen. Sofort wurde die Bundespolizei informiert, die den Koffer am am Hauptbahnhof übernahm.

Sie fanden in dem Gepäckstück zwei Tütchen mit insgesamt 3,13 Gramm Speed sowie 6,11 Gramm Cannabiskraut und 2,5 Ecstasytabletten (1,98 Gramm). Die Polizei konnte die Besitzerin des Koffers ermitteln. Bei ihr handelt es sich um eine 29-jährige Italienerin, die ihren Koffer wohl auch abholen wollte, sich aber bis dato nicht meldete. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die Drogen sichergestellt.