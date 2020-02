Rostock : Heute tagt der Bauausschuss der Bürgerschaft

Am Abend werden im Gremium sowohl "Altlasten" aus 2019, als auch neue Projekte besprochen. Die Tagesordnung ist lang.

von Aline Farbacher

04. Februar 2020, 15:00 Uhr

Wiederholt stehen für die Mitglieder des Bauausschusses der Bürgerschaft Themen wie die Wiederbelebung der S-Bahn-Verbindung in den Seehafen auf der Tagesordnung. Auch beschäftigt sich das Gremium erneut mit den Bebauungsplänen für das Wohngebiet "Kiefernweg" in Biestow.

Des Weiteren wird ab 17 Uhr im Haus des Bauens am Rostocker Holbeinplatz unter anderem über den Neubau von acht Familienhäusern in Lichtenhagen, als auch die Errichtung einer Mensa mit studentischem Wohnen in der Ulmenstraße entschieden.

Mehr Informationen zu der Diskussion im Bauausschuss der Bürgerschaft gibt es heute Abend auf unserer Webseite oder in unserer NewsApp.