Rostock : Handschellen klicken gleich zweimal am Hauptbahnbof

Polizei kann zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festnehmen.

03. September 2019, 10:08 Uhr

Rostock | Bei einer Kontrolle auf dem Hauptbahnhof ist der Polizei ein 37-jähriger Mazedonier ins Netz gegangen. Wie sich am Sonntag gegen 23.30 Uhr herausstellte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht, weil er nicht zu seiner Hauptverhandlung erschienen war. Der Mann ist wegen Betruges angeklagt. Laut Polizei soll er sich zusammen mit einem Komplizen hochwertige Fahrzeuge von einer Privatperson sowie einer Autovermietung geliehen haben, in der Absicht diese nicht wieder zurückzugeben. Dadurch konnte sich das Duo 225.000 Euro ergaunern. Der 37-Jährige muss nun bis zu seiner Hauptverhandlung in Haft bleiben.

Einen Tag später klickten auf dem Hauptbahnhof erneut die Handschellen. Für einen 36-Jährigen ging es von dort ebenfalls direkt in die Justizvollzugsanstalt. Bei einer Kontrolle am Montagmorgen stellte eine Polizeistreife fest, dass der 36-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Rostock zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Grund: Der Mann wurde wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Strafe von 600 Euro verurteilt. Da er diesen Betrag nicht zahlen konnte, muss er nunmehr ersatzweise für 60 Tage in Haft.