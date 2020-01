Rostock : Gleich tagt der Jugendhilfeausschuss

Nach der Schließung zweier Rostocker Kitas, findet sich das Gremieum heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

von Aline Farbacher

15. Januar 2020, 13:02 Uhr

Am vergangen Mittwoch hat die Stadt die Kindertagesstätte Wiesenzwerge in Warnemünde, sowie die Kita Gutshaus in Toitenwinkel zwangsgeschlossen. Der Grund: akuter Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Aus diesem Grund findet sich der Jugendhilfeausschuss der Bürgerschaft heute um 17 Uhr im Rathaus zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Rostocks Senator für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport ,Steffen Bockhahn (Linke), gibt Auskunft über den aktuellen Stand nach der Schließung.

Weitere Informationen zu diesem Thema, gibt es heute Abend auf unserer Website und in unserer NewsApp.

Mehr zum Thema: