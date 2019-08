Rostock : Garten- und Landschaftsbauer bekommen mehr Geld

Mit dem Monat August steigen die Löhne für 200 Beschäftigte in Rostock um 6,75 Prozent.

von NNN

13. August 2019, 11:00 Uhr

Rostock | Die etwa 200 Garten- und Landschaftsbauer (GaLa) in Rostock bekommen ab jetzt mehr Geld. Laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) steigen deren Löhne nach dem Tarifabschluss ab August um 3,5 Prozent. Damit habe ein gelernter GaLa-Bauer am Monatsende rund 95 Euro mehr auf dem Lohnzettel, so die IG Bau. Im Juli 2020 soll es ein weiteres Plus von 3,25 Prozent geben.

Für die IG BAU Mecklenburg sei dies ein "wichtiges Signal" für die Branche. "GaLa-Bauer sind bei Wind und Wetter draußen. Vom Erdaushub übers Mähen bis zum Teichbau - die Arbeit ist nicht ohne", sagt Bezirksvorsitzender Jörg Reppin. Die jetzt steigenden Löhne würden die Branche zudem deutlich attraktiver machen.

Auch Auszubildende profitieren von Lohnplus

Auch der Nachwuchs profitiert vom Gehaltsplus. Ab August steigen die Vergütungen für Azubis um 35 Euro auf 900 Euro im ersten, 1000 Euro im zweiten und 1100 Euro im dritten Lehrjahr. Im nächsten Sommer kommen dann noch einmal 40 Euro hinzu.

Positiv bewertet der IG BAU-Bezirkschef insbesondere auch die Angleichung der Ost-an die Westlöhne. Mit dem neuen Tarifvertrag liegt der Verdienst im Garten- und Landschaftsbau ab kommendem Jahr in den neuen Bundesländern bei 99 Prozent des Westniveaus.

Zu den Aufgaben eines Garten- und Landschaftsbauer gehört beispielsweise der Bau von Spielplätzen, das Pflastern von Wegen und die Pflege von Parks.