Rostock : Feuerwehren waren im Dauereinsatz

Der erste richtige Herbststurm des Jahres hat die Hansestadt schwer getroffen.

von Susann Greve und dpa

18. September 2019, 09:52 Uhr

Rostock | Der Herbst ist in der Hansestadt angekommen. Nicht nur die Temperaturen sind rasant gesunken, auch der erste Herbststurm ließ nun nicht lange auf sich warten. Nach dem am Dienstagnachmittag die heftigen Winde in Warnemünde wüteten und für Verwehungen als auch umgeworfene Strandkörbe sorgten, waren die Einsatzkräfte ab dem frühen Abend im Dauereinsatz.

Die Feuerwehr in Rostock hat durch den starken Sturm eine einsatzreiche Nacht gehabt. Rund 20 Mal seien die Rettungskräfte ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen. Unzählige abgebrochene Äste mussten von den Straßen und Gehwegen entfernt werden. Einige Autos wurden von herumfliegenden Gegenständen beschädigt.

Schäden an Dächern und Häusern

Das Dach eines Mehrfamilienhauses wurde durch die Wucht des Sturms teilweise abgedeckt. Die Feuerwehr musste den Rest des Daches sichern. Zwei Häuser wurden von einem Blitz getroffen. Dadurch schmorten mehrere Kabel und Telefonleitungen durch. Verletzt wurde niemand. Erst spät in der Nacht beruhigte sich die Lage wieder.

Der Sturm hatte auch dem Bahnverkehr am Dienstagabend besonders im Norden und Nordosten Deutschlands große Probleme beschert: Passagiere mussten auf andere Züge ausweichen, Bäume, Unrat und Teile abgedeckter Dächer lagen in den Gleisen und Oberleitungen wurden beschädigt. Auch auf der Strecke Hamburg-Hannover hatte es über mehrere Stunden große Probleme wegen eines Oberleitungsschadens gegeben.