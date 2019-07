Rostock : Doktoren verfassen Buch zur Geschichte der Frauenklinik

Zu 600. Geburtstag der Universität Rostock haben Prof. Bernd Klausch und Kollegen ihre Erlebnisse niedergeschrieben.

von Anja Engel

18. Juli 2019, 13:00 Uhr

Rostock | Drei Jahre Arbeit und Schweiß haben Prof. Bernd Klausch und Kollegen in ihr 152-seitiges Buch über die 130-jährige Geschichte der Universitätsfrauenklinik gesteckt. Nun ist es endlich fertig. Für den Gynäkologen und 14 Co-Autoren eine Herzensangelegenheit: "Es gab viele Beweggründe, das Buch 'Geschichte der Rostocker Frauenklinik' zu verfassen, doch hauptsächlich war uns wichtig, als ehemalige Studenten und Mitarbeiter, unseren Beitrag zum diesjährigen Uni-Jubiläum beizutragen", erklärt der 79-Jährige.

10.000 Euro für die Veröffentlichung

Von 1959 bis 1965 studierte der aus Mark Brandenburg stammende Mediziner in Rostock und leitete als Oberarzt von 1967 bis 1980 die Universitätsfrauenklinik. Danach führte ihn sein Weg nach Parchim, wo er bis zuletzt Leiter der gynäkologischen Abteilung war. Bereits vor Jahren entstand der Gedanke, ein Buch zu verfassen, doch dann setze kurz Ernüchterung ein: 10.000 Euro sollten Klausch und seine Kollegen für die Veröffentlichung aufbringen. "Das war erstmal ein Schlag für uns, doch hatten wir schon so viel Gedankengut zusammengetragen, dass einfach eine Lösung gefunden werden musste", erzählt Co-Autor und -herausgeber Walter Sadenwasser, der bis 2011 Chef der Geburtsstation in der Frauenklinik war. "Das Land sowie die Uni wollten nichts dazu beisteuern und so haben wir uns nach Sponsoren umgesehen und das Geld in Parchim bis über Rostock zusammenbekommen", erzählt Klausch dankbar.

Zeit am Bezirkskrankenhaus wird aufgearbeitet

Im Buch werden die Entstehung und Entwicklung der Frauenklinik dargestellt. Ehemalige und noch aktive Mitarbeiter berichten aus ihrer Zeit und von ihren Erlebnissen. Besonders die 39 Jahre am Bezirkskrankenhaus, dem heutigen Südstadtklinikum seien erstmalig aufgearbeitet und niedergeschrieben worden, betont Sadenwasser. Nach dem Studium blieb er der Frauenklinik als Arzt und Hebammenausbilder treu.

"Die letzte Veröffentlichung zur Frauenklinik erschien 1985 als Broschüre - lange her und das war dann noch ein Beweggrund, uns an die Arbeit zu diesem Buch zu machen sowie die Tatsache, dass Rostock zu den größten Frauenkliniken in Deutschland gehört", so Sadenwasser. Jährlich kommen in der Hansestadt um die 3000 Kinder zur Welt. 2018 belegte die Frauenklinik Rostock Platz 24 von etwa 675 Einrichtungen in der Bundesrepublik.

Mit dem Buch wollen die Autoren nicht nur Wissenschaftler erreichen, sondern auch Rostocker und Geschichtsinteressierte. "Es handelt sich nicht um ein Fachbuch. Viel mehr ist es populärwissenschaftlich geschrieben, sodass jeder Zugang zu der Geschichte findet", sagt Bernd Klausch. Das Buch mit mehr als 100 Fotos erscheint noch diesen Monat im Hinstorff Verlag. "Wir sind froh, dass wir nach drei Jahren intensiver Arbeit, das Werk nun endlich der Öffentlichkeit präsentieren können und danken allen Unterstützern", so Klausch abschließend.