Rostock : Brennendes Küchengerät ruft Feuerwehr auf den Plan

In einem Mehrfamilienhaus in Gehlsdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

von Stefan Tretropp

12. September 2019, 19:10 Uhr

Rostock | Großalarm in Gehlsdorf. Am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ist in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Drostenstraße ein Feuer ausgebrochen. Offenbar wegen eines technischen Defekts ging ein elektrisches Gerät in der Küche in Flammen auf. Das Feuer drohte auf die gesamte Küche überzugreifen.

Stefan Tretropp





Eine Mieterin hatte nach Angaben der Feuerwehr plötzlich Brandgeruch und Qualm aus der Küche bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Durch die Nähe der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf - ebenfalls in der Drostenstraße ansässig - konnten die Einsatzkräfte zügig mit den Löscharbeiten beginnen. Aus einem Dachgeschossfenster drang schwarzer Qualm. Die Flammen des brennenden Thermomix waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aber schnell bekämpft, so dass ein größerer Schaden vermieden werden konnte. Personen wurden nicht verletzt.

Stefan Tretropp