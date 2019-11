Rostock : Betrunkener schläft beim Kochen ein, Brand bricht aus

Die Polizei konnte einen Atemalkoholwert von 2,22 Promille feststellen.

04. November 2019, 16:15 Uhr

Rostock | Gegen 14 Uhr ist am Montag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Evershagen ausgebrochen. Offenbar wollte ein 54-jähriger Mieter Essen in der Küche zubereiten. Dabei schlief er jedoch ein und es kam zum Brand auf dem Herd. Die Polizei konnte einen Atemalkoholwert von 2,22 Promille feststellen.

Der Mieter wurde vor Ort medizinisch begutachtet und blieb unverletzt. Der Kriminaldauerdienst hat die Spurensicherung am Tatort übernommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde gegen den Rostocker eingeleitet.