Rostock : Aida-Schiff ist Nummer eins-Wahl für Familien

Das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen bekommt Award verliehen.

von NNN

19. November 2019, 13:13 Uhr

Rostock | Wer mit der Familie in See stechen möchte, für den sei die "AIDAprima" die beste Wahl. Das zumindest ist die Meinung einer Fachjury bestehend aus 14 Kreuzfahrt-Spezialisten. Sie haben dem Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises auf dem 9. Kreuzfahrt Kongress in Hamburg am Montagabend den Award für Familienfreundlichkeit für ihr Schiff verliehen.

Für die Jury punkte die "Aidaprima" für deutschsprachige Familien vor allem mit den Erlebnisbereichen wie dem Beach Club und dem Four Elements, in denen bei jedem Wetter geplanscht werden kann, sowie mit seinen Familienkabinen. Außerdem überzeuge das Unternehmen mit seiner Familienunterhaltung wie dem Mini Club für Babys ab sechs Monaten über den Kids Club für Drei- bis Elfjährige bis hin zum Wave Club für die Teens. "Alle Kids und Teens haben ihren eigenen Bereich an Bord", heißt es in der Begründung.