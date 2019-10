Rostock : 20-Jähriger wegen Beihilfe zu schwerem Raub vor Gericht

Am Mittwoch findet der Prozessauftakt vor dem Rostocker Landgericht statt.

von NNN

28. Oktober 2019, 13:22 Uhr

Rostock | Ab Mittwoch muss sich ein 20-Jähriger vor der 2. Großen Strafkammer des Rostocker Landgerichts verantworten. Ihm wird Beihilfe zum schweren Raub vorgeworfen. Laut Anklage soll Christopher B. am 12. November 2018 vier jungen Männern einen Schraubenzieher und eine Sturmmaske gegeben haben, um ihnen so einen Raubüberfall auf einen Netto-Einkaufsmarkt in Rostock zu ermöglichen, teilt Hansje Eidam vom Landgericht mit. Laut Anklage soll er von den Plänen des Quartetts gewusst haben.

Kassiererin bedroht

Die Täter, Andy H., Maximilian G., Lukas B. und Lukas M., wurden bereits im Mai wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes verurteilt. Sie hatten im November vergangenen Jahres gegen 19.40 Uhr den Markt in der Pablo-Picasso-Straße 32 überfallen. Zwei der Verurteilten bedrohten die Kassiererin laut Eidam mit zwei Holzlatten, während ein anderer die Kasse aufbrach und den Inhalt, 1353 Euro, stahl. Der Vierte stand währenddessen an der Tür Schmiere. Alle Verurteilten waren bei der Tat vermummt und haben die Beute im Nachgang geteilt. Allerdings nicht mit Christopher B.

Freiheitsstrafen für Räuber

Für den Raubüberfall wurde Andy H. zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und drei Monaten, Maximilian G. zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten und Lukas M. ebenfalls zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 15-jährige Lukas B. erhielt Weisungen und Auflagen nach dem Jugendstrafrecht.