Kaffee und Kakao aus Schmarl : Dunkle Getränke aus eigener Herstellung

Woher kommt das Fleisch? Wo wurde der Kaffee geröstet? Was steckt im Honig? Konsumenten legen zunehmend Wert auf regionale Herkunft ihrer Lebensmittel. In unserer Genuss-Serie stellen wir einheimische Produkte vor.

Rostock | Am Warnowufer in Schmarl duftet es nach Kaffee. Direkt am ehemaligen Fähranleger erwartet Ullrich Deprie seit 2017 Gäste in einem besonderen Café. Dass seine Rostocker Schokoladerie Leckereien verschiedenster Art anbietet, ist lange bekannt. Aber hier stehen große Fässer voller Kaffeebohnen aus aller Herren Länder, und wenn Deprie die Deckel anhebt, r...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.