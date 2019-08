Richtig getippt : Lotto-Großgewinn geht in den Landkreis Rostock

Eurojackpot-Tipper gewinnt 100.000 Euro.

19. August 2019, 15:00 Uhr

Rostock | Nachdem erst am vergangenen Mittwoch drei Sechser im Lotto 6aus49 in Mecklenburg-Vorpommern für Furore sorgten, konnten am vergangenen Sonnabend erneut zwei Großgewinne im Bundesland verbucht werden, einer davon im Landkreis Rostock. Wie das Unternehmen mitteilt erzielte ein Eurojackpot-Tipper über die Zusatzlotterie Super 6 den Hauptgewinn. Der glückliche Gewinner darf sich über 100.000 Euro freuen.

Ein weiterer Spieler aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hatte ebenfalls auf die Zusatzlotterien gesetzt. Im Spiel 77 räumte er stolze 77.777 Euro mit sechs richtigen Endzahlen ab. Der Spiel 77-Gewinner hatte seinen Lotto-Schein per Kundenkarte gespielt und ist somit bereits bekannt. Seinen Gewinn erhält er in den nächsten Tagen auf sein Bankkonto überwiesen.