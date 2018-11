Richtfest : Ehemaliges Kleines Haus wird neu belebt

Auf dem Gelände des abgerissenen Hotels und Theaters entsteht derzeit ein neuer Wohn- und Gewerbekomplex.

12. November 2018, 13:15 Uhr

Rostock | Wo früher das Kleine Haus in der Eselföterstraße 23 bis 25 stand, wird seit rund einem Jahr ein neuer Wohn- und Gewerbekomplex gebaut. Am Freitag feierte die Objektgesellschaft Richtfest für ihre Immobilie. In dieser entstehen unter anderem fünf Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 41 und 114 Quadratmetern. Im Innenhof sind zudem vier Stadthäuser geplant, die auf jeweils drei Etagen zwischen 110 und 135 Quadratmeter Wohnraum bieten. Von der Terrasse im Obergeschoss haben die Bewohner zudem einen direkten Blick auf die Marienkirche. Daneben sind auch zwei Gewerbeeinheiten mit 90 beziehungsweise 102 Quadratmetern vorgesehen.

„Sehr speziell ist die Eigentumswohnung im einstigen Kleinen Haus, die 103 Quadratmeter Platz bietet“, sagt Maik Weber, Sprecher der Objektgesellschaft. Ihm zufolge beinhaltet das Projekt auch zwölf Pkw-Stellplätze. „Mit unserem Projekt Eselföterstraße I Theater Kleines Haus zieht Lebensqualität in die altehrwürdige Seitengasse, die direkt auf den Rostocker Boulevard führt", so Weber.

Das Kleine Haus ist eines der ältesten Häuser Rostocks. Bereits seine Errichtung in der Renaissance war für die Hansestadt einzigartig. Ab 1889 beherbergte es als Hotel „Stadt Doberan“ Gäste, von 1961 an führte der Weg dann nicht mehr ins gemachte Bett, sondern auf die Bühne - aus dem Hotel wurde eines der beliebtesten Theater. Für Kleinkunst mit großem Applaus bis in den 90er-Jahren der letzte Vorhang fiel.

Nun „erlebte das verfallene Gebäude in liebevoller Kleinarbeit seine Wiedergeburt und erstrahlt im Glanz seiner Hochzeit als Hotel", sagt Weber. Nur, dass man hier jetzt nicht mehr nur eine Nacht, sondern ein ganzes Leben verbringen könne.