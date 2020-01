Rostock : Radlerin übersehen: 58-Jährige nach Zusammenstoß schwer verletzt

Die Straße musste stadteinwärts im Berufsverkehr vorübergehend gesperrt werden.

von Winfried Wagner/dpa

16. Januar 2020, 13:42 Uhr

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Rostock schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, übersah ein Autofahrer beim Rechtsabbiegen am Morgen in der Nähe der Holzhalbinsel die Frau auf dem Radweg.

Das Auto kollidierte mit dem Hinterrad des Rades. Die 58-jährige Frau stürzte und zog sich mehrere Verletzungen zu, weshalb sie in eine Klinik gebracht wurde. Die Straße musste stadteinwärts im Berufsverkehr vorübergehend gesperrt werden.