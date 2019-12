Polizeieinsatz in Rostock : 22-Jähriger randaliert nachts im Imbiss

Kioskbesitzer wird verletzt. Beamte finden bei dem jungen Mann anschließend auch noch Drogen.

04. Dezember 2019

Rostock | In der Nacht auf Mittwoch klickten bei einem 22-Jährigen die Handschellen. Zuvor befand er sich zusammen mit einer anderen Person gegen 2.20 Uhr in einem Imbissladen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, wo einer der beiden anfing, andere Kunden zu beschimpfen. Als die Männer aufgefordert wurden, das Geschäft zu verlassen, warf der aggressive 22-Jährige sein Essen in Richtung des Verkäufers und beleidigte diesen. Der 47-jährige entschloss sich daraufhin, die Scheiben seines Geschäfts zu schließen. Der 22-Jährige schleuderte dann seine Tasche in die Scheibe, die dadurch zerstört wurde. Der Imbissbesitzer erlitt dabei Schnittverletzungen.

Anschließend verließen die beiden Männer den Kiosk. Die herbeigerufene Polizei konnte sie jedoch kurz darauf in der Parkstraße stellen. Dort stelle sich heraus, dass der 22-Jährige den Beamten kein Unbekannter ist. Er hatte zudem ein Tütchen mit Betäubungsmitteln sowie Geld in typischer Stückelung bei sich. Daraufhin wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen beantragt. Und die Polizisten wurden fündig: Sie entdeckten bei dem 22-Jährigen zu Hause weitere szenetypische Gegenstände, Geld und Betäubungsmittel. Er wurde vorläufig festgenommen.