Ganschow : Wagen fängt Feuer nachdem er gegen Baum prallt

30-Jährige kommt von der Straße ab. Ihr Auto prallt gegen einen Baum und geht in Flammen auf.

von NNN

19. Dezember 2018, 13:37 Uhr

Ganschow | Am Mittwochmorgen um 6.20 Uhr ist ein Opel Corsa auf der Kreisstraße 20 bei Ganschow in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug ging in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte zum Löschen an. 500 Meter von ihrem Fahrzeug entfernt fanden die Einsatzkräfte die 30-jährige Fahrerin. Das Team eines Rettungswagens kümmerte sich um sie und brachte sie mit einer Kopfverletzung in das Güstrower Krankenhaus. Dort wird sie jetzt stationär behandelt. Ein Abschleppunternehmen holte den Wagen ab.