Feuerwehreinsatz in Rostocker Mehrfamilienhaus : Pizza geht in Flammen auf, nachdem der Mieter eingeschlafen ist

Ein Bauarbeiter hatte den verbrannten Geruch aus der Wohnung des 33-Jährigen und Rauch bemerkt. Er verständigte den Notruf.

Rostock-Groß Klein | Eine brennende Pizza in einem Backofen hat am Samstagvormittag einen größeren Feuerwehreinsatz in einem Rostocker Mehrfamilienhaus nach sich gezogen. Der hungrige Mieter war eingeschlafen. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 10 Uhr im Kleinen Warnowdamm ereignet. Das Gebäude befindet sich im Moment im Umbau und ist dafür eingerüstet. E...

