Friedliche Revolution : Petrikirche erinnert an Herbstandacht vor 30 Jahren

Oktober 1989 setzen sich Rostocker für Freiheit, Gerechtigkeit und Grenzenlosigkeit ein. Jetzt kommen sie erneut zusammen.

von Anja Engel

28. September 2019, 18:02 Uhr

Rostock | Im Herbst 1989 kamen engagierte Rostocker zur ersten Fürbittandacht für die damals in Leipzig Inhaftierten zusammen. 30 Jahre später laden die damaligen Akteure jetzt am 5. Oktober erneut zur Andacht unter dem Motto „Veränderung ist möglich – Mut machende Erfahrungen aus dem Herbst ’89“ in die Petrikirche ein. „Es soll ein Wiedersehen, aber kein Veteranentreffen sein. Es geht darum mutmachende Erfahrungen auszutauschen, denn es ist in den 30 Jahren viel passiert“, betont Johann-Georg Jaeger, der damals Theologie studierte und im Arbeitskreis Umwelt aktiv war.

Austausch von Erinnerungen und Erfahrungen

Neben den Erinnerungen an den Prozess der Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung geht es auch um heutige Herausforderungen und inwiefern die Erfahrungen hilfreich sein können. "Wir haben uns schon damals mit Themen wie Braunkohle, Waldsterben und Erderwärmung befasst. Anstatt uns gegenseitig zu beschuldigen, müssen wir miteinander arbeiten und kommunizieren. Seit damals hat sich viel getan, Atomausstieg, Agenda 20 und vieles mehr. Wir wollen damit positive Impulse setzen und in einen Dialog treten", sagt Änne Lange, die sich damals ebenfalls im Arbeitskreis Umwelt engagierte.

Anliegen im Alltag aktualisieren

"Die Anliegen von früher sind heute noch aktuell und wir wollen mit dieser Andacht diese wieder in den Alltag hinein aktualisieren", erklärt Henry Lohse, der von 1985 bis 2012 Gemeindepastor in Rostock war. Um 16.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einer Begrüßung und im Anschluss mit einem geistlichen Impuls durch die Pfarrerin Ruth Misselwitz. Ab 17.30 Uhr wird es verschiedene Workshop geben, in denen die Themen Freiheit, Grenzen, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung behandelt werden.

Workshops und Gespräche

Hannes Scharen von Rostock for Future wird im vierten Workshop die Bewegung vorstellen. "Es geht darum, mit aktuellen Akteuren ins Gespräch zu kommen und danach zu fragen was bereits geschafft wurde und wo noch Potential ist", so Jaeger. In allen vier Workshops werden die Ergebnisse der Gespräche auf Kartons gebracht und bei der Andacht um 19.30 Uhr den Besuchern präsentiert.

"Damals war die Kirche voll und das ohne Facebook, Whatsapp oder PR. Wir hoffen, auch dieses Mal viele Menschen erreichen zu können", sagt Lange. Am Ende der Andacht wird zu weiteren Gesprächen geladen. Musikalisch wird sie von Karl Scharnweber begleitet.