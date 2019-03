Oberbürgermeisterwahl : Elf Kandidaten ringen um Chefsessel in Rostocks Rathaus

Am 26. Mai wählt Rostock einen neuen Oberbürgermeister. Gleich elf Kandidaten reißen sich um Roland Methlings Erbe.

von Katrin Zimmer

12. März 2019, 16:32 Uhr

Rostock | Am 26. Mai wählt Rostock einen neuen Oberbürgermeister. Jetzt steht fest: gleich elf Kandidaten reißen sich um die Nachfolge von Roland Methling (parteilos). Der darf aus Altersgründen nicht erneut antreten, will ab dem Sommer aber in der Bürgerschaft mitbestimmen.

Von den elf Anwärtern sind bisher nur sechs bekannt: Für die SPD tritt Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski an. Für die Grünen kandidiert Uwe Flachsmeyer, Fraktionsvorsitzender seiner Partei. Die Linke schickt Sozialsenator Steffen Bockhahn ins Rennen. Dirk Zierau, Personalchef der Stadt, kandidiert für die UFR. Auch Sybille Bachmann, Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09, will es noch einmal wissen. Die CDU unterstützt Claus Ruhe Madsen, Möbel-Wikinger-Boss und Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock.

Wer die anderen fünf Kandidaten sind, wird erst bekannt gegeben, nachdem am 28. März der Wahlausschuss getagt hat. Spekuliert wurde in den vergangenen Monaten unter anderem über Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD), IGA-Geschäftsführer Matthias Horn und Sigrid Hecht, Geschäftsführerin des Kommunalen Eigenbetriebs für Objektbewirtschaftung und -entwicklung. Der am Sonnabend 65 Jahre alt gewordene Roland Methling regiert seit 2005 in Rostock.