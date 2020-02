Nach Unglück im Rostocker Überseehafen : Kräne werden geborgen - Schifffahrt nicht behindert

Der Unfall mit den neuen und jeweils mehrere hundert Tonnen schweren Kränen hatte sich im Hafenbecken B ereignet.

von Winfried Wagner

03. Februar 2020, 08:05 Uhr

Die zwei schweren mobilen Hafenkräne, die am Freitag in Rostock in ein Hafenbecken gestürzt sind, behindern nicht die Schifffahrt im Überseehafen und auf der Warnow. Darauf haben Sprecher von Wasserschutzpolizei und Hafenamt am Montag in Rostock hingewiesen.

Der Unfall mit den neuen und jeweils mehrere hundert Tonnen schweren Kränen hatte sich im Hafenbecken B ereignet, das landeinwärts auf der Seite hinter dem Fährhafen liegt. Das Becken sei gesperrt, nehme aber nur 15 Prozent der Breite des gesamten Schifffahrtsweges ein.

Bergung so schnell wie möglich

Die Kräne liegen in etwa elf Metern Tiefe und sollen so schnell wie möglich geborgen werden. Der genaue Zeitplan solle jetzt festgelegt werden. So müssten Taucher noch untersuchen, wo Anschlagspunkte für Seile zum Herausheben sind. Außerdem prüfe der Hersteller, ob die Unglückskräne unter Wasser teilweise demontiert werden können, um das Herausheben zu erleichtern. Bei dem Unfall am Freitagabend war laut Polizei zwei Arbeiter leicht verletzt worden.

Die Kräne waren beim Verladen von Bord des unter Niederländischer Flagge fahrenden Schwergutschiffs „Jumbo Vision“ in das Hafenbecken gefallen. Das Schiff musste im Hafen bleiben. Austretende Öle und Kraftstoffe wurden durch eine Ölsperre gehalten und abgesaugt.