Guten Morgen : Deswegen drücke ich Italien die Daumen

Fabio Ferrari/LaPresse via www.imago-images.de

Fabio Ferrari/LaPresse via www.imago-images.de

NNN-Sportredakteur André Gericke verrät, weshalb er Italien im EM-Finale gegen England die Daumen drückt.

Rostock | Italien gegen England lautet am Sonntagabend das Finale der Fußball-Europameisterschaft. Doch wem soll ich da bloß die Daumen drücken? Den Engländern, dem Mutterland des Fußballs oder etwa den Italienern, die ihre Nationalhymne immer so herzzerreißend darbieten. Geht es nach der Kulinarik liegen Pizza und Spaghetti klar vor Fish and Chips beziehungswe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.