Museum in Rostock : Traditionsschiff lockte 2019 zahlreiche Besucher an Bord

Knapp 40.000 Menschen nutzten im vergangenen Jahr die Museumsangebote. Höhepunkt 2020 ist das 50. Jubiläum des Schiffes.

von NNN

13. Januar 2020, 17:23 Uhr

2019 ist ein gutes Jahr für das Traditionsschiff gewesen. Rund 39.500 Menschen haben sich in den zurückliegenden Monaten auf den Weg in den IGA-Park nach Schmarl begeben, um dem maritimen Museum einen Besuch abzustatten, zieht das Team der Einrichtung Bilanz. Damit liege das Schifffahrtsmuseum laut den Mitarbeitern im Deutschlandvergleich auf einer guten Mittelposition. Die meisten Einrichtungen würden weniger als 10.000 Besucher im Jahr verzeichnen.

Erik Groß





7000 Besucher allein im Juli

Besucherstärkster Monat in 2019 war der Juli mit 7000 gezählten Gästen - und das trotz der Konkurrenz der Badestrände an der Ostsee im Sommer. "147 Gruppen, 31 Kindergeburtstage und 80 Sonderveranstaltungen wurden betreut", so Ronald Piechulek vom Schifffahrtsmuseum. Vor allem Sachsen, Nordrhein-Westfäler, Thüringer und die Norddeutschen würden sich laut der Bilanz für das schwimmende Museum interessieren. Aber auch viele ausländische Gäste fanden den Weg ans Warnowufer.



Zu den weiteren Aufgaben des kleinen Museumsteam zählten zudem die Betreuung der Sammlungen und die konzeptionelle Arbeit für neue Ausstellungen.

Jubiläum wird groß gefeiert

Und auch in diesem Jahr steht viel an. Schließlich kann das 50. Jubiläum des Schifffahrtsmuseums Rostock begangen werden. Die Planungen für die Feierlichkeiten, die das ganze Jahr über andauern sollen, laufen derzeit noch.

Aber drei wichtige Termine stehen bereits fest: Am 1. Mai wird das Traditionsschiff beim Rostocker Hafengeburtstag dabei sein, wenn Rostock Port seinen 60. und der Fischereihafen seinen 70. Geburtstag feiern. Am 17. Mai beteiligt sich das Schifffahrtsmuseum dann am Internationalen Museumstag und wird sich mit speziellen Angeboten in das 2. Schmarler Uferfest einbringen. Und am Gründungstag 13. Juni wird mit das Jubiläum mit einem maritimen Fest groß gefeiert.