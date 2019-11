Liveticker : So laufen die Fridays-for-Future-Proteste in Rostock

800 Teilnehmer sind zum Umweltprotest angemeldet. Sie starten um 13 Uhr am Alten Markt. Die Route führt über die L22.

von NNN

29. November 2019, 12:30 Uhr

Rostock | Fridays for Future in Rostock: 800 Teilnehmer sind zur Demonstration in Rostock angemeldet. Sie starten um 13 Uhr am Alten Markt. Die Route führt auch über die vielbefahrene L22 Am Strande. Staus drohen. Wir berichten live von vor Ort.