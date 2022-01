Rostock : Nach Verschiebung: Laibach treten in der Nikolaikirche auf

Nachdem das Konzert im September verschoben werden musste, gibt es endlich einen neuen Termin.

Rostock | Endlich steht der Ersatztermin fest. Nachdem die slowenische Band Laibach nicht wie angekündigt am 23. September 2021 auftreten konnte, wurde das Konzert auf dieses Jahr verlegt. Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, findet es nun in der Rostocker Nikolaikirche statt. Karten gibt es im Vorverkauf für rund 45 Euro. Bereits gekaufte Tickets behalten aber i...

