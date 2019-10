Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Schuppen.

von NNN

18. Oktober 2019, 12:34 Uhr

Kühlungsborn | Diebe sind in der Nacht zu Freitag in Kühlungsborn am Werk gewesen. Sie brachen in einen als Werkstatt genutzten Holzschuppen in der Ostseeallee ein und erbeuteten ersten Erkenntnissen zufolge Arbeitsmaterialien und technische Geräte wie Akkuschrauber und Kettensäge im Wert von rund 3000 Euro.