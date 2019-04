Siewerts "Die Küchenheiligen“ : 250 Gäste speisen und feiern in Heiligendamm

Kulinarische Köstlichkeiten serviert mit Champagner. Im Grand Hotel Heiligendamm trafen sich Feinschmecker des Nordens.

von Susan Ebel

07. April 2019, 17:53 Uhr

Heiligendamm | Kulinarische Köstlichkeiten serviert mit edelstem Champagner und feinstem Wein. Im Grand Hotel Heiligendamm trafen sich an diesem Wochenende die Feinschmecker des Nordens. Die Veranstaltung „Die Küchenheiligen“ um Sternekoch Ronny Siewert fand bereits zum zweiten Mal statt.

Rund 250 Gäste wurden sechs Stunden lang mit Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Neben Spanferkelbäckchen in Cassis-Jus und Petersilienwurzel gab es Gänseleber, Wildschinken und Wikinger Lachs von den Müritzfischern.

Michael Brockmöller

„Unsere Azubis standen an diesem Wochenende im Mittelpunkt. Wir brauchen Nachwuchs und neue Köche, hier wird alles präsentiert“, sagte Ronny Siewert. „Wir haben mit den Berufsschulen gesprochen und viele Auszubildende haben sich auf diesen Abend gefreut. Auch unsere Azubis sind hier und es macht einfach nur Spaß ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen“, so Siewert weiter.







Michael Brockmöller





„Die besten Partys enden immer in der Küche“

Die Veranstaltung fand sowohl im Freien als auch im Ballsaal statt. Und während eine Liveband im Saal für Stimmung sorgte, brachte ein DJ die Gäste in der Sterneküche so richtig in Fahrt. An allen Ecken gab es immer wieder kleine Teller mit fertig angerichteten Snacks. Zwischen Kabeljau und Wildschwein wurden etliche Flaschen Champagner geköpft – getanzt und gefeiert. Die Küche wurde in der Nacht zur Disko. „Die große Herausforderung ist, dass alle Zahnräder ineinandergreifen. Alles läuft nach Plan“, sagte Steffen Duckhorn.

Michael Brockmöller

Kaiserwetter und breites Publikum

Auch für die Anbieter der regionalen Köstlichkeiten war es ein großartiger Abend. „Wir haben hier die Möglichkeit uns von unserer besten Seite zu präsentieren. Fisch ist ein Klassiker und der Wikinger Lachs immer auch ein Hingucker“, sagte Sebastian Peetsch von den Müritzfischern. Erstaunlich viele junge Leute waren bei den „Küchenheiligen“ dabei. Die gehobene Küche ruft also nicht mehr nur Gourmets auf den Plan. Bei Temperaturen um die 20 Grad zog es viele der Besucher auch nach draußen. Die Veranstaltung war für Sternekoch Ronny Siewert ein voller Erfolg. „Die 2. Auflage wird nicht die letzte Veranstaltung bleiben“, sagte Siewert. Schon im Herbst wartet auf Feinschmecker die nächste Chance. Ronny Siewert und Friends wollen dann neueste Kreationen vorstellen und die Gäste nach allen Regeln der Sterneküche verwöhnen.

Michael Brockmöller