So schmeckt Rostock : In der Eisliebe gibt es kalten Genuss auf natürlicher Basis

Woher kommt das Fleisch? Wo wurde der Kaffee geröstet? Was steckt im Honig? Konsumenten legen zunehmend Wert auf regionale Herkunft ihrer Lebensmittel. In unserer Genuss-Serie stellen wir einheimische Produkte vor.

Rostock | Es ist warm in der Eisküche – anders als erwartet. Und es duftet nach Erdbeeren: In einem großen Edelstahl-Gefäß bereitet Björn Zittlau die Zutaten für die erste Eissorte des Tages vor. Er ist gelernter Tischler, wollte aber auch mal Koch werden. Das Eismachen hat er in einem Kurs in Berlin gelernt – „hat auch mit Rezepten zu tun“, lacht er. ...

