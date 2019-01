Hinterhältig : Unbekannte spannen Draht über Gehweg

Durch die Höhe von 50 bis 100 Zentimeter waren besonders Kinder, Hunde und Fußgänger gefährdet. Polizei ermittelt.

15. Januar 2019, 13:06 Uhr

Rostock | Unbekannte haben dünne Drähte über einen Gehweg an der Rostocker Bahnhofstraße gespannt und damit vor allem Kinder, Hunde, Fußgänger und Radfahrer in Gefahr gebracht. Sie montierten die Hindernisse in einer Höhe von etwa 0,50 bis 1 Meter mehrfach über dem Gehweg zwischen den Wohnhäusern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Drähte am Montag bemerkt und umgehend die Polizei informiert. Erste Befragungen ergaben, dass dieser Weg oftmals von Müttern mit Kleinkindern genutzt wird. Die Kinder sind dabei mit ihren Lauf- und Fahrrädern unterwegs.

Auch Hundebesitzer nutzen diesen Gehweg für einen Spaziergang mit ihren Tieren. Der Fußweg zwischen den Häusern dient gleichzeitig als Rettungsweg für die Anwohner. Das durch die Drähte niemand verletzt wurde, sei eher dem Zufall zu verdanken, so die Polizei. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.