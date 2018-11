Spektakulärer Großbrand Rostock : Video: Bundeswehr-Bus auf Autobahnzubringer in Vollbrand

Ein brennender Bus hat am Mittwoch den Verkehr auf dem Autobahnzubringer B 103n bei Rostock zum Erliegen gebracht.

von Stefan Tretropp

28. November 2018, 17:35 Uhr

Rostock | Ein Soldat am Steuer des Bundeswehr-Reisebusses bemerkte am späten Nachmittag plötzlich Rauch an seinem Fahrzeug und stoppte den Bus sofort auf dem Standstreifen. Er und seine Kameraden konnten gerade noch aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Nur wenige Minuten später stand der Bundeswehrbus in Vollbrand.

Eine dichte Rauchwolke zog über die Straße und vernebelte auch dem Gegenverkehr die Sicht. Die Polizei musste die Strecke in beiden Richtungen voll sperren. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Bus bereits in Vollbrand. Nach den Löscharbeiten blieb nur noch das Gerippe des Reisebusses übrig. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ursache für den spektakulären Großbrand war offenbar ein technischer Defekt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

