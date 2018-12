Gefährliche Feiertage : Unimedizin rechnet mit mehr Patienten

Die Rostocker Universitätsmedizin rechnet - basierend auf ihren Erfahrungen - mit mehr Patienten zu den Feiertagen.

von NNN

21. Dezember 2018, 22:38 Uhr

Rostock | Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel sind erfahrungsgemäß erhöhte Notfallzahlen zu erwarten. Die Unimedizin Rostock hat sich bereits auf den Patientenansturm vorbereitet. Prof. Dr. Thomas Mittlmeier, Direktor der Abteilung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, sagt: „Über die Weihnachtsfeiertage treffen vermehrt Patienten bei uns ein, die akute Verletzungen durch Unfälle oder alkoholbedingte Vorfälle davongetragen haben. Silvester ist dann die Zeit des Übermuts und leider auch gehäufter Rohheitsdelikte. Dann kommen Patienten nach tätlichen Auseinandersetzungen in unsere Notaufnahme. Hinzu kommen Verletzungen durch Böller und Raketen an den Händen oder im Gesicht, was schwerwiegende bleibende Folgen für die Betroffenen haben kann.“

Die Notaufnahme der Inneren Medizin erwartet über die Feiertage auch deutlich mehr Patienten. Dr. Raimund Höft, Oberarzt in der Notaufnahme, sagt: „Mit Blick auf die vergangenen Jahre ist statistisch gesehen an den Aufnahmetagen zwischen Weihnachten und Neujahr ein um 21 Prozent höheres Patientenaufkommen zu erwarten.“