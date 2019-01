Gedenken : Rostock erinnert an Zwangsarbeiter

Bürgerschaftspräsident und Einwohner setzen Zeichen gegen Gewalt und Ausgrenzung.

von Georg Scharnweber

27. Januar 2019, 18:27 Uhr

Rostock | Die Rostocker haben am Sonntag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Im Fokus des diesjährigen Gedenkens standen dabei insbesondere die Zwangsarbeiter, die auch in der Rostocker Rüstungsindustrie arbeiten mussten. Sie kamen beispielsweise in den Heinkel-Flugzeugwerken zum Einsatz. Gegen das Vergessen legten unter anderem Bürgerschaftspräsident Wolfgang Nitzsche (Linke), Karina Jens (CDU) und Ingrid Köpke (Graue) am Mahnmal auf dem Rostocker Neuen Friedhof einen Kranz nieder. Außerdem nahmen zahlreiche Bürger, Vertreter der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten Rostock (VVN), zwei ranghohe Polizisten und Prof. Wolfgang Methling vom Kulturverein teil.