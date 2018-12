Rostock : Unbekannte legen Wildschweinköpfe vor Sporthalle

Polizei findet fünf Häupter vor der Fiete-Reeder-Halle in Marienehe. Sie werden nun im Veterinäramt begutachtet.

von Stefan Tretropp

06. Dezember 2018, 12:44 Uhr

Rostock | Dieser Einsatz ist eine riesige Schweinerei - und das im wahrsten Wortsinn. Die Polizei ist am Donnerstagmorgen im Rostocker Stadtteil Marienehe auf mehrere abgetrennte Wildschweinköpfe gestoßen, die am Straßenrand in direkter Nähe zur Fiete-Reeder-Sporthalle abgelegt worden waren. Die Beamten verständigten die Tierrettung der Berufsfeuerwehr. Einer der fachmännisch aufgebrochenen Köpfe lag direkt vor einem Eingang der Sporthalle, sodass mehrere Kinder und Passanten daran vorbei gehen mussten, um in die Halle zu gelangen. Weitere vier Köpfe lagen am Wegesrand der Marieneher Straße. Der Beamte der Tierrettung sammelte sie zusammen mit den Polizisten ein und brachte sie zur weiteren Begutachtung in das Veterinäramt. Da die Tierreste frisch waren, könnten sie nach ersten Einschätzungen erst vor wenigen Stunden dort abgelegt worden sein. Ob die abgetrennten Köpfe möglicherweise von einem Jäger abgelegt wurden, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese wurden gegen Unbekannt aufgenommen.

