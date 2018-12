Fremdenfeindlicher Übergriff : Unbekannte greifen 35-Jährigen mit einem Hammer an

Unbekannte greifen Mann aus Gambia an. Einer der Täter soll ihm mit einem Hammer das Nasenbein gebrochen haben.

von Nicole Pätzold-Glaß

04. Dezember 2018, 14:42 Uhr

In Lütten Klein ist am Montagabend ein 35-Jähriger mit einem Hammer attackiert worden. Zu der schweren Körperverletzung kam es gegen 19 Uhr in der Osloer Straße nahe einem dortigen Imbiss. Drei bislang Unbekannte, zwei Männer und eine Frau, skandierten vermeintlich ausländerfeindliche Parolen gegenüber einem aus Gambia stammenden Mann, erklärt Sophie Pawelke, Sprecherin des Polizeipräsidiums. Der 35-Jährige selbst spricht nur Englisch, konnte seine Angreifer kaum verstehen. Einer aus der Gruppe trat hervor und soll ihn mit einem Hammer attackiert haben, so der Stand der Ermittlungen. Der Geschädigte erlitt einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung. Die Angreifer flohen. Montag konnte der Mann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch nicht vernommen werden. Allerdings befragte die Polizei bereits am Abend Zeugen im Umfeld des Imbisses, die aber teilweise alkoholisiert gewesen sein sollen. Die Polizei hatte die Frau des Opfers informiert. Ihr Mann hatte sie noch selbst vom Unfallort angerufen. Er wurde vor Ort von Notfallsanitätern verarztet und kam ins Krankenhaus. "Wir haben Anlass zu der Annahme, dass es sich um einen fremdenfeindlichen Angriff handelt", fasst Pawelke zusammen, "deswegen ermittelt der Staatsschutz". Gerichtsmediziner bestätigten am heutigen Dienstagvormittag die Verletzungen. Am frühen Nachmittag konnte der Mann vernommen werden.